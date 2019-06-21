الان تتابع بالأسماء.. التعليم تدعو 312 مرشحا ومرشحة لمطابقة بياناتهم لتعويض من لم يقبل ترشيحه بعد المطابقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة التعليم عن ترشيح (٣١٢) متقدماً ومتقدمةً لشغل الوظائف التعليمية تعويضاً عن الذين لم يتم ترشيحهم نهائياً لأسباب تتعلق بعدم المطابقة أو من هم على رأس العمل ويرغبون تحسين مستوياتهم، وتدعوهم للمطابقة يومي الأحد والاثنين القادمين.

أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الاستاذ مبارك بن محمد العصيمي الذي أكد أن الوزارة أنهت إجراءات الترشيح والمطابقة بالتنسيق مع وزارة الخدمة وفق الفترات المحددة وبما يحقق شغل الوظائف بالأجدر وفق قواعد التقديم والمفاضلة المعتمدة في منصة التوظيف الإلكتروني جدارة.

وبين المتحدث الرسمي عدد من لم يتقدم للمطابقة في فروع وزارة الخدمة المدنية خلال فترة المطابقة بلغ ١٠٢ مرشحاً و ٧١ مرشحةً. فيما بلغ عدد من تقدموا لتحسين مستواهم ١٠٤ متقدمين وثلاث متقدمات، وسيجري استكمال تحسين مستوى من هم على رأس العمل وفق المفاضلة عند توفر وظائف شاغرة، فيما تم استبعاد ١٣ متقدماً و١٩ متقدمة لعدم صحة بياناتهم أثناء المطابقة في فروع وزارة الخدمة.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أن مجموع من تم ترشيحهم ودعوتهم للمطابقة بدلاً عن الحالات المذكورة أعلاه بلغ 312 متقدماً ومتقدمة بواقع 219 متقدماً وكذلك 93 متقدمة من قوائم الانتظار حسب المفاضلة في نظام جدارة، وستكون مطابقتهم الأحد والاثنين القادمين الموافق 20-21 شوال 1440هـ. من خلال التوجه مباشرة إلى فروع وزارة الخدمة المدنية، مؤكداً أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.

في سياق متصل أكد العصيمي أن الفرق في عدد الوظائف التعليمية الشاغرة مقابل المرشحين لشغلها في إعلان المرشحين السابق كان بسبب عدم وجود متقدمين للوظائف المتبقية ممن تتوافق تخصصاتهم ومؤهلاتهم ومرحلتهم مع شروط شغل الوظائف والتي بلغت (130) وظيفة، مضيفاً أن الوظائف التي لم يتم شغلها انحصرت في تخصصات اللغة الصينية بنات، والتربية البدنية بنات، ومحضرات مختبر العلوم بنات، الرياضيات بنين في المرحلة الابتدائية.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أن الوظائف التي لم يتم شغلها سيتم إعادة الإعلان عنها لاحقاً لشغلها بمن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف التعليمية وفق دليل التخصصات التعليمية. Advertisements رابط أسماء المدعوين رابط أسماء المدعوات

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