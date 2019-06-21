شكرا لقرائتكم خبر عن التماس كهربائي يحرق غرفة ويصيب طفلين في أملج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله السميري (أملج)

أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة أملج مساء اليوم (الجمعة)، حريقاً نشب داخل شقة في الطابق الثاني بحي الضويحي.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن بلاغاً ورد مساء اليوم عن اندلاع حريق في مبنى سكني من طابقين بحي الضويحي في محافظة أملج، لافتاً إلى أن الحريق انحصر في إحدى الغرف داخل شقه بالطابق الثاني، وجرى مباشرة الحالة وإخماد الحريق والسيطرة عليه.

وكشف الشمري أنه نتج عن الحادث إصابة طفلين بحروق بسيطة من الدرجة الأولى، تم نقلهم إلى مستشفى أملج العام عن طريق الهلال الأحمر، مؤكداً أن حالتهم الصحية مستقرة.

وأضاف: «من خلال المعاينة الأولية، اتضح أن سبب الحادث كان التماس كهربائي في مكيف غرفة الأطفال».