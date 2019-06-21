شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية أول دولة عربية تنضم لعضوية «فاتف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وافق الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي «فاتف» الذي اختتم أعماله اليوم (الجمعة) في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، على انضمام المملكة للمجموعة، وبذلك تعتبر المملكة أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية.

وكانت المجموعة قد وافقت على منح المملكة عضوية مراقب في المجموعة في شهر يونيو من العام 2015م، إيماناً من المجموعة بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة في المنطقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

ويأتي انضمام المملكة إلى المجموعة بعد انتهائها من عملية التقييم المتبادل - أحد أهم المتطلبات الرئيسية للحصول على العضوية في المجموعة - التي أجرتها المجموعة خلال عامي 2017 - 2018، بالمشاركة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف»، حيث تبين من خلال نتائج تلك العملية ارتفاع مستوى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة في المملكة، في ظل الجهود الكبيرة والتدابير المتخذة في مجال المكافحة، الأمر الذي مكّنها من الحصول على عضوية المجموعة.