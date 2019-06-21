شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة»: تعليق مساعدات برنامج الغذاء العالمي في صنعاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن تعليق برنامج الأغذية العالمي لعمليات توزيع المساعدات الغذائية في صنعاء؛ نتيجة متوقعة للأعمال المشينة التي تنتهجها المليشيات الحوثية الإرهابية من سرقة ونهب وإتلاف للمساعدات الإنسانية. وقال المركز: «طالبنا عبر لقاءات مع مسؤولي الأمم المتحدة ومن خلال بيانات صحفية أن يوضع حد للتصرفات غير الإنسانية التي تقوم بها المليشيات ضد المساعدات الإنسانية وعاملي المنظمات وعرقلة عملهم ونهب المساعدات وإتلاف بعضها وبيع الآخر منها». وأضاف البيان أن المليشيات الحوثية خارجة عن القانون الإنساني سواء من خلال تجنيدها للأطفال والزج بهم في أتون الصراع المسلح واستخدامهم دروعاً بشرية، وزراعتها للألغام العشوائية التي تجاوزت مليون لغم، واعتدائها على المدارس، أو من خلال التلاعب بتوزيع الأغذية في المناطق التي تسيطر عليها. وفي هذا الخصوص يطالب المركز منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن بالتصدي لممارسات المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، موضحاً أن المتضرر الوحيد من هذه الممارسات هو الشعب اليمني. فيما أشاد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم إلى قيام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتمويل إنشاء مصنع للأوكسجين في هيئة مستشفى الجوف العام بطاقة إنتاجية تبلغ 50 أسطوانة، مبيناً أن المركز يعد شريكاً أساسياً وفعالاً في دعم اليمن في كافة القطاعات وخصوصاً القطاع الصحي وهو أكبر الممولين للقطاع الصحي والاحتياجات الطبية في اليمن.

أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن تعليق برنامج الأغذية العالمي لعمليات توزيع المساعدات الغذائية في صنعاء؛ نتيجة متوقعة للأعمال المشينة التي تنتهجها المليشيات الحوثية الإرهابية من سرقة ونهب وإتلاف للمساعدات الإنسانية. وقال المركز: «طالبنا عبر لقاءات مع مسؤولي الأمم المتحدة ومن خلال بيانات صحفية أن يوضع حد للتصرفات غير الإنسانية التي تقوم بها المليشيات ضد المساعدات الإنسانية وعاملي المنظمات وعرقلة عملهم ونهب المساعدات وإتلاف بعضها وبيع الآخر منها». وأضاف البيان أن المليشيات الحوثية خارجة عن القانون الإنساني سواء من خلال تجنيدها للأطفال والزج بهم في أتون الصراع المسلح واستخدامهم دروعاً بشرية، وزراعتها للألغام العشوائية التي تجاوزت مليون لغم، واعتدائها على المدارس، أو من خلال التلاعب بتوزيع الأغذية في المناطق التي تسيطر عليها. وفي هذا الخصوص يطالب المركز منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن بالتصدي لممارسات المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، موضحاً أن المتضرر الوحيد من هذه الممارسات هو الشعب اليمني. فيما أشاد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم إلى قيام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتمويل إنشاء مصنع للأوكسجين في هيئة مستشفى الجوف العام بطاقة إنتاجية تبلغ 50 أسطوانة، مبيناً أن المركز يعد شريكاً أساسياً وفعالاً في دعم اليمن في كافة القطاعات وخصوصاً القطاع الصحي وهو أكبر الممولين للقطاع الصحي والاحتياجات الطبية في اليمن.

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