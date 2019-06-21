شكرا لقرائتكم خبر عن 10 محظورات تجنبها عند تربية الحيوانات.. موجبة للعقوبة والغرامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

حذَّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من التعدي على الحيوانات أوالإهمال والتعامل معها بقسوة، بالإضافة لعدد من المحظورات الموجبة للعقوبة والغرامة من قِبل الجهات المختصة في المملكة.

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ونشرت الوزارة عبر «تويتر» اليوم (الجمعة)، عدداً من السلوكيات المحظورة في التعامل مع الحيوانات، تمثلت في الإهمال وسوء التغذية، أو ممارسة أي صورة من صور الاعتداء عليها، أوالتعامل معها بقوة في المسالخ، وإجهادها في العمل أو السباقات، واستخدامها في حلبات العرض والترفيه.

كما حذَّرت الوزارة من إعطاء الحيوانات أدوية محفزة للنمو أو غير مصرح بها أو عدم تقديمها للرعاية البيطرية، أو حجزها ونقلها بوسيلة غير مهيأة.

وتضمنت محظورات الوزارة العرض أو الاتجار بالمريض من الحيوانات أو المصاب أو المجهد، وكذلك التخلص من المريضة منها بطريقة غير رحيمة، أو إجراء التجارب العلمية عليها دون ترخيص.