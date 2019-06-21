، ماذا تفعل الجوالات بجماجم الشباب؟ هنا نتائج غريبة يكشفها باحثون ،

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كشفت دراسة حديثة أجريت في أستراليا، نتائح "غريبة" توضح كيف تؤثر الهواتف المحمولة على الجماجم البشرية؛ وفق ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.
ووفق الدراسة فإن الأطفال والشباب هم الأكثر تأثرًا بالهواتف الذكية بسبب كثرة استخدامها؛ الأمر الذي يعرضهم لظهور طفرات على جماجمهم.
وبحسب باحثين في جامعة في كوينزلاند الأسترالية، فإن عددًا متزايدًا من الشباب يصاب بـ"نمو عظمي" في قاع جماجمهم.
وجرى في الدراسة فحص أكثر من 200 شخص من مختلف الأعمار باستخدام الأشعة السينية (X ray)، ووجد الباحثون أن ما يقرب من نصف الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة قد شهدوا "نموًّا عظميًّا" في جماجمهم، يتراوح حجمه ما بين 10 و30 ملم.
واستبعد الخبراء أن يكون ظهور الطفرات له علاقة بالوراثة أو نتيجة مرض معين، مشيرين إلى أن الأمر متعلق بالاستخدام المفرط للهواتف الذكية.
ماذا تفعل الجوالات بجماجم الشباب؟ هنا نتائج غريبة يكشفها باحثونصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-21
كشفت دراسة حديثة أجريت في أستراليا، نتائح "غريبة" توضح كيف تؤثر الهواتف المحمولة على الجماجم البشرية؛ وفق ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.
ووفق الدراسة فإن الأطفال والشباب هم الأكثر تأثرًا بالهواتف الذكية بسبب كثرة استخدامها؛ الأمر الذي يعرضهم لظهور طفرات على جماجمهم.
وبحسب باحثين في جامعة في كوينزلاند الأسترالية، فإن عددًا متزايدًا من الشباب يصاب بـ"نمو عظمي" في قاع جماجمهم.
وجرى في الدراسة فحص أكثر من 200 شخص من مختلف الأعمار باستخدام الأشعة السينية (X ray)، ووجد الباحثون أن ما يقرب من نصف الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة قد شهدوا "نموًّا عظميًّا" في جماجمهم، يتراوح حجمه ما بين 10 و30 ملم.
واستبعد الخبراء أن يكون ظهور الطفرات له علاقة بالوراثة أو نتيجة مرض معين، مشيرين إلى أن الأمر متعلق بالاستخدام المفرط للهواتف الذكية.
21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
08:19 PM
عبر دراسة أجريت في أستراليا فحصت 200 شخص بالأشعة السينية
كشفت دراسة حديثة أجريت في أستراليا، نتائح "غريبة" توضح كيف تؤثر الهواتف المحمولة على الجماجم البشرية؛ وفق ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.
ووفق الدراسة فإن الأطفال والشباب هم الأكثر تأثرًا بالهواتف الذكية بسبب كثرة استخدامها؛ الأمر الذي يعرضهم لظهور طفرات على جماجمهم.
وبحسب باحثين في جامعة في كوينزلاند الأسترالية، فإن عددًا متزايدًا من الشباب يصاب بـ"نمو عظمي" في قاع جماجمهم.
وجرى في الدراسة فحص أكثر من 200 شخص من مختلف الأعمار باستخدام الأشعة السينية (X ray)، ووجد الباحثون أن ما يقرب من نصف الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة قد شهدوا "نموًّا عظميًّا" في جماجمهم، يتراوح حجمه ما بين 10 و30 ملم.
واستبعد الخبراء أن يكون ظهور الطفرات له علاقة بالوراثة أو نتيجة مرض معين، مشيرين إلى أن الأمر متعلق بالاستخدام المفرط للهواتف الذكية.
، ماذا تفعل الجوالات بجماجم الشباب؟ هنا نتائج غريبة يكشفها باحثون ،
المصدر : الخليج 365
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