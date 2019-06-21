محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر حتى الساعة الواحدة صباح السبت أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل: ذكرت الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد استمرار الأتربة المثارة؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة: الرياض والأفلاج والخرج والدوادمي والزلفي والسليل والقويعية والمجمعة وشقراء ووادي الدوسر. وتبدأ الحالة الساعة الـ10:00 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ1:00 من صباح السبت.

تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-21 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل: ذكرت الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد استمرار الأتربة المثارة؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة: الرياض والأفلاج والخرج والدوادمي والزلفي والسليل والقويعية والمجمعة وشقراء ووادي الدوسر. وتبدأ الحالة الساعة الـ10:00 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ1:00 من صباح السبت.

Advertisements 21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440 07:46 PM تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر حتى الساعة الواحدة صباح السبت تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر حتى الساعة الواحدة صباح السبت أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل: ذكرت الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد استمرار الأتربة المثارة؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة: الرياض والأفلاج والخرج والدوادمي والزلفي والسليل والقويعية والمجمعة وشقراء ووادي الدوسر. وتبدأ الحالة الساعة الـ10:00 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ1:00 من صباح السبت.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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