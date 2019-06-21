، "آل الشيخ": المنحرف لـ"الإخوان" كمن ساوى "مرسي" بـ"عثمان".. قبح الله القائل ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‏قال: هم ومن يتلوث بفكرهم يؤلهون رموزهم ويمارسون الكذب والدجل.. عاملهم الله بعدله

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ: إن من يسمون أنفسهم بالإخوان المسلمين ومن تلوث بفكرهم، يؤلهون ويقدسون رموزهم ويمارسون الكذب والدجل، عاملهم الله بعدله.

وأشار إلى أن من انحرف عن الفطرة وزاغ وأدبر، وانتهج منهجهم، يعري نفسه ويفضح حزبه وينشر خزيه كمن ساوى بين مرسي وعثمان رضي الله عنه، ومن أوصله إلى مقام الأنبياء قبح الله القائل.

وكتب الوزير تغريدة من حسابه بتويتر، قائلاً: "من انحرف عن الفطرة وزاغ وأدبر، وانتهج منهج من يسمون أنفسهم بالإخوان المسلمين، يعري نفسه ويفضح حزبه وينشر خزيه كمن ساوى بين مرسي وعثمان رضي الله عنه، ومن أوصله إلى مقام الأنبياء قبح الله القائل؛ فالإخوانيون ومن تلوث بفكرهم، يؤلهون ويقدسون رموزهم ويمارسون الكذب والدجل عاملهم الله بعدله".

وكانت "توكل كرمان" قد أثارت الجدل والسخط بتويتر بعد تغريدات كتبتها بعد وفاة الرئيس المصري السابق؛ محمد مرسي، ونشرت صورة له وكتبت عليها: "صلوا عليه وسلموا تسليمًا"، ‏وزادت: "قتلناك يا آخر الأنبياء.. ‏قتلناك ليس جديدًا علينا ‏اغتيال الصحابة والأولياء!".

وأضافت: "كل ثوار الربيع - والشهيد محمد مرسي بالطبع أبرزهم وأحدهم- أنبياء العدالة ورسل الحقيقة وملائكة الرحمة والسلام، فعليهم صلوات الله ورحمته وسلامه وعلى آلهم ومن اتبعهم واقتفى أثرهم أبد الآبدين".

