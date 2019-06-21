الحصيني يتوقع وصول الحرارة إلى 50 درجة مئوية بمكة المكرمة

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توقع الباحث الفلكي وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني أن تتمتع مناطق الرياض والقصيم والشرقية وحائل والشمالية والجوف بأجواء حارة نهارًا تميل للاعتدال ليلًا ومعتدلة فجرًا، وذلك بعد أن كانت حارة جدًا الأيام الماضية .
كما بيّن الحصيني أن مكة - بما فيها جدة- تتأثر بكتلة هوائية شديدة الحرارة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الجمعة، ويتوقع أن تقترب درجة الحرارة العظمى من 50 مئوية.
ومن جهته، أوضح خبير الأرصاد حسن كراني أنه بعون الله سيكون هناك اعتدال حراري على الشمال والشرق وشمال الوسط وتعمق كتلة حارة على الغربية يتمركز محورها على المشاعر المقدسة ومتوقع أن تُسجّل أعلى حرارة على مشارف الـ 50 مئوية في الظل وتتخطى الـ54 تحت أشعة الشمس.
ولفت كراني إلى ضرورة تجنب أشعة الشمس فترة الظهيرة، وما بعدها حتى الرابعة عصرًا لتجنب ضربات الشمس.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.