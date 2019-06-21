مصادر: جدة تتصدر مناطق المملكة بـ49.1 درجة مئوية

سجلت المحطة الأوتوماتيكية بهيئة الأرصاد وحماية البيئة عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، درجة الحرارة في جدة التي وصلت إلى 49.1 درجة مئوية، وأظهرت صورة القراءة التي سجلت درجة الحرارة في جدة اليوم.
من جانبه أوضح الناطق باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن المركز الإقليمي سيُصدر بيانًا خلال الساعات المقبلة يوضح فيه درجات الحرارة المسجلة خلال هذا اليوم على المناطق التي أعلنت تأثرها بارتفاع درجات الحرارة. وتشير معلومات وفقًا لصحيفة “سبق” إلى أن جدة تَصَدرت مناطق المملكة اليوم في ارتفاع درجات الحرارة.
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