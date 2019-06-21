بالصور: السيطرة على حريق اندلع في محل تجاري بعمارة من 5 طوابق بجدة

تمكنت فرق الدفاع المدني بجدة اليوم (الجمعة) من السيطرة على حريق اندلع في محل تجاري يقع في عمارة تجارية مكونة من خمسة طوابق.

وقال الدفاع المدني إن الفرق قامت بإخلاء العمارة من السكان، وإخماد الحريق، والحيلولة دون وقوع أي إصابات.