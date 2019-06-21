دعت القوات الخاصّة لأمن الطرق، قائدي المركبات، إلى تفقّد الإطارات قبل رحلات السفر. وقالت ضمن رسائلها التوعوية عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “لقيادة آمنة -بإذن الله- تأكّد من صلاحية وجودة الإطارات قبل البدء في رحلتك”.

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كانت هذه تفاصيل خبر أمن الطرق ينبّه إلى ضرورة تفقّد إطارات السيارة قبل رحلات السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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