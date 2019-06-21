وفاة شابّ اصطدمت سيارته بأحد الجمال السائبة بطريق الأسياح - بريدة

لقي شابّ في العشرينات من عمره مصرعه نتيجة اصطدام سيارته بأحد الجمال السائبة بطريق «الأسياح- بريدة».

وناشد أهالي محافظة الأسياح الجهات المسؤولة بمتابعة الطريق وفرض الغرامات وتطبيقها على ملّاك الإبل في حال تركها سائبة، حيث تهدد مرتادي الطريق.

وطالب الأهالي بتطبيق ما أقرّه مجلس الوزراء قبل عام بشأن إلزام جميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة لسلامة مرتادي الطريق.

وشدد أهالي المحافظة على ضرورة إلزام وزارة النقل بالعمل على إنارة وتسييج الطريق كاملًا، حيث تنتشر فيه ظاهرة الإبل السائبة وخاصة أن الطريق اصبح من الطرق الكبيرة والتي تشهد حركة سيارات بشكل كبير كطريق سفر يربط بعدة مناطق بمنطقة القصيم ومدينة بريدة.

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كانت وزارة النقل، أعلنت أن الحوادث المرورية الناتجة عن الحيوانات السائبة العام الماضي، بلغت 355 حادثًا مروريًّا، وأشارت عبر تقرير الحوادث المرورية؛ أنه بسبب الحيوانات السائبة خلال 2018، وقعت حوادث مرورية بلغ عددها 355 حادثًا تسببت في وفاة 44 شخصًا، وإصابة 243 آخرين.

وأوضحت وزارة النقل، أن أنظمة حماية المرافق العامة للوزارة تنص على معاقبة كل من تعمّد قطع السياج على الطرق العامة بغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، مع تحميلهم جميع تكاليف إصلاح ما تعمد إتلافه.

وكان مجلس الوزراء، قد قرر تمديد المهلة الممنوحة لملاك الإبل، للالتزام بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لمدة عام إضافي، وذلك بعد انتهاء المهلة خلال العام الجاري؛ وذلك ليتمكن جميع ملاك الإبل من تسجيلها، تمهيدًا لإنهاء كل المشكلات المتربطة بالإبل السائبة.