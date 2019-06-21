اليمن تشيد بتمويل «إغاثي الملك سلمان» مصنعًا للأكسجين في الجوف

أشاد وزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم، اليوم بقيام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتمويل إنشاء مصنع للأوكسجين في هيئة مستشفى الجوف العامّ بطاقة إنتاجية تبلغ 50 أسطوانة.
وأكد وزير الصحة، أن المركز يعدّ شريكًا أساسيًّا وفعّالًا في دعم اليمن في كل القطاعات وخصوصًا القطاع الصحي، وهو أكبر الممولين للقطاع الصحي والاحتياجات الطبية في اليمن.
وأشار إلى أن هذه الوحدة ستسهم كثيرًا في تحسين القطاع الصحي في المحافظة، ويستفيد منها عدد من المرضى في إطار المحافظة، خصوصًا أن تدشينها أتى في هذه المرحلة الحرجة.
وأوضح باعوم أن هذه الوحدة تُعدّ واحدة من المشاريع المهمة التي يمولها وينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن، مبينًا أن مشاريع المركز في القطاع الصحي وصلت إلى كل محافظات الجمهورية.
من جانبه، قدّم وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي -باسمه واسم السلطة المحلية- الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان للإغاثة تقديمهم لهذا المشروع الذي وصفه بالعملاق، مؤكدًا أن المستشفى بحاجة ماسّة لمحطة الأكسجين، وأن ما قدمه المركز سيعطي المستشفى نقلة كبيرة ونوعية.
يذكر أن هذه محطة الأوكسجين رقم 12 سبقتها 11 محطة أخرى أنشأها المركز في عموم المحافظات اليمنية.
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