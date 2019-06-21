بالصور.. ضبط وإتلاف مصنع للخمور بإحدى قرى عسير

تمكّنت الجهات الأمنية بمنطقة عسير من ضبط وإتلاف مصنع للخمور بإحدى قرى المنطقة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت رئاسة هيئة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر: بالتنسيق والتعاون الأمني بين فرع الهيئة بمنطقة عسير والجهات الأمنية؛ تم ضبط وإتلاف مصنع للخمور بإحدى قرى المنطقة. ودون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل، بثت الهيئة مجموعة من الصور لضبط وإتلاف المصنع.

وأعلنت الهيئة، في وقت سابق، عن إتلاف ثلاثة مصانع خمور يديرها وافدون في منطقة الرياض (خمسة رجال وثلاث سيدات، يقيمون بصورة غير نظامية)؛ وذلك بعد التنسيق اللازم مع الجهات الأمنية.

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وفي بيانٍ مقتضب قالت الهيئة آنذاك: «بعد تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض والشرطة، إتلاف ثلاثة مصانع للخمور يديرها مجموعة من العمالة الوافدة الذين يقيمون بصورة غير نظامية».

وكانت الجهات المختصة بمنطقة الرياض قد ضبطت في فبراير الماضي، ثلاثة مصانع للخمور والمسكرات، تديرها مواطنة و14 رجلًا من العمالة الوافدة يقيمون بصورة غير نظامية داخل أحياء مدينة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، في تصريح لـ«عاجل»، إن فرع الهيئة تلقَّى بلاغًا عن المواقع، وتمت إحالته إلى مركز الهيئة حسب الاختصاص المكاني، وتم التنسيق مع الشرطة لاستكمال إجراءات ضبطهم، لافتًا إلى أنه وُجِد بداخل المصانع أدوات التصنيع، وكميات من الخمور جاهزة للترويج أتلفتها الجهة المعنية.