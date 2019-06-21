الزعاق: الشمس تتعامد اليوم على مدار السرطان جنوب الرياض

أكَّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أن الشمس تتعامد على مدار السرطان جنوب الرياض اليوم الجمعة، لافتًا إلى أن هذا هو أطول يوم في السنة، وهو موعد انصراف الشمس.

وعبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على «تويتر»، قال الزعاق: اليوم الجمعة.. الشمس تتعامد على مدار السرطان في حوطة بني تميم (جنوب الرياض)، وهو أطول يوم في السنة.

وأشار الزعاق، في وقت سابق، إلى أن موسم «التويبع» بدأ الأحد الماضي، وهو موسم «حر الانصراف، قائلًا: إن هذا الموسم يُقال فيه «لا حر إلا بعد الانصراف»، أي لا يأتينا الحر الشديد «جمرة القيظ» إلا بعدما تنصرف الشمس من الشمال إلى الجنوب، وأن اليوم الجمعة، هو أطول نهار في السنة، وهو موعد انصراف الشمس.

وأضاف: نعيش خلال هذه الأيام النهر الأطول والليالي الأقصر في السنة.. واليوم الجمعة سيشهد جميع سكان الأرض الواقعين شمال خط الاستواء أطول نهار في السنة.

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وفي سياق ذي صلة، حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من ارتفاعٍ وصفته بـ«الملموس» في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، بمنطقة مكة المكرمة، وتحديدًا بمحافظة جدة؛ حيث تقارب درجات الحرارة الـ50 درجة.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الهيئة، أنّه من المتوقع أن تتأثر منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة بارتفاع ملموس في درجات الحرارة، مصحوبًا بنشاطٍ في الرياح السطحية، مشيرة إلى أنّه من المحتمل أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 47 و48 درجة، داعيًة إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذار المبكر على موقع الهيئة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقتٍ سابق، قال الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، إنّ فصل الصيف يبدأ فلكيًّا اليوم الجمعة، وهو موعد الانقلاب الصيفي.