«مسام»: انتزاع 105 ألغام من مدارس وبيوت باليمن خلال الأسبوع الماضي

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام»، خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2019م، من انتزاع 105 ألغام، منها لغمان مضادان للأفراد، و47 لغمًا مضادًا للدبابات، و56 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 72.381 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
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