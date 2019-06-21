إعلان الدفعة الأولى للمقبولين بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل -ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، اليوم الجمعة- الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المرشـحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1440/1441هـ.

ودعت الجامعة -في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»- الطلاب والطالبات المرشـحين والمرشحات للقبول إلى سرعة إكمال إجراءات القبول إلكترونيًّا؛ وذلك بالدخول على الرابط «استعراض طلب سابق» من خلال بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب/الطالبة، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة «متابعة طلب سابق»، مع ضرورة استكمال الإجراءات الإلكترونية، ثم طباعة إشعار القبول.

وأوضح البيان أنه في حال عدم استكمال الإجراءات الإلكترونية للمرشحين أو المرشحات يغلق ملف المتقدم ويلغى طلبه/طلبها، كما يجب على الطلاب والطالبات المقبولين والمقبولات في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع للجامعة، وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية بعد انتهاء إعلان جميع الدفعات.

كما أهابت العمادة بالطلاب والطالبات الذين لم يحالفهم الحظ في هذه الدفعــة بالدخول على بوابة القبول الإلكترونية واختيار «استعراض طلب سابق» باسم المستخدم وكلمة المرور المدخلة، وتنشيط طلب القبول للدخول في المنافســة في الدفعات اللاحقة، مشيرةً إلى أنَّ عدم تنشيط الطلب يُغلق الملف، ولن يحق للمتقدم الدخول في المنافسة للدفعة التالية.

