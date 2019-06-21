«الشورى» يفتح ملف معوقات القطاع الخاص وتقرير هيئة الزكاة

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى برئاسة الدكتور فيصل آل فاضل؛ اجتماعًا بحضور رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري؛ لمناقشة أبرز المستجدات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص.

وقدَّم أعضاء اللجنة عددًا من الآراء والاقتراحات والتساؤلات للجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف التجارية حول المعوقات وسبل تجاوزها، بما يرتقي بالخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، بحسب وكالة الأنباء السعودية التي أوضحت أن الاجتماع حضره عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية التجارية.

على جانب آخر، اجتمعت اللجنة المالية بمجلس الشورى، برئاسة رئيس اللجنة إبراهيم المفلح مع ممثلين من الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439/1440هـ.

وخلال الاجتماع، قدَّم أعضاء اللجنة عددًا من المقترحات والاستفسارات والآراء حول أداء الهيئة؛ وذلك بحضور عدد من الوكلاء والمسؤولين بالهيئة.

