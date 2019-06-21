وزير الشؤون الإسلامية: الإخوانيون ومن تلوث بفكرهم يؤلهون ويقدسون رموزهم

2019-06-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، أن من انحرف عن الفطرة وزاغ وأدبر، وانتهج منهج من يسمون أنفسهم بالإخوان المسلمين، يعري نفسه ويفضح حزبه.

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وتابع الوزير آل الشيخ أن من انتهج منهج الإخوان عليه أن ينشر خزيه كمن ساوى بين رئيس مصر المعزول محمد مرسي وعثمان رضي الله عنه، ومن أوصله إلى مقام الأنبياء قبح الله القائل، موضحًا أن الإخوانيين ومن تلوث بفكرهم، يؤلهون ويقدسون رموزهم ويمارسون الكذب والدجل عاملهم الله بعدله.

وفي وقت سابق، استغلت توكل كرمان موت محمد مرسي الرئيس المصري المعزول لتجذب الأنظار إليها مجددًا، بعد أن اختفت فترة بعيدًا عن الأضواء وتناست أن ذاكرة التاريخ لا تنسى ولا تشيخ، خاصة مع التطور الهائل في وسائل الاتصال والإنترنت وكتبت عدة أبيات من قصيدة نزار قباني في رثاء الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر والتي مطلعها قتلناك يا آخر الأنبياء.