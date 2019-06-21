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2019-06-21 حمد آل الشيخ يزور عسير وجازان وحفر الباطن لتفقد مشاريع التعليم متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements يزور وزير التعليم، حمد آل الشيخ، الأسبوع المقبل منطقة عسير ومنطقة جازان ومحافظة حفر الباطن، لتفقد المشاريع. ومن المقرر أن يطلع وزير التعليم خلال الزيارة على سير العمل للاستعداد للعام الدراسي القادم، كما يلتقي قيادات التعليم العام والجامعي وعددًا من المعلمين والمعلمات والمواطنين.









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