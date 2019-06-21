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البيت الأبيض: ترامب بحث مع الأمير محمد بن سلمان التهديدات الإيرانية لأمن المنطقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحثا في التهديدات الإيرانية لأمن المنطقة.
ولفت البيت الأبيض إلى أن الاتصال الهاتفي بين الأمير محمد بن سلمان وترامب بحثا خلاله استقرار الشرق الأوسط وسوق النفط، كما ناقشا التهديد التصعيدي لسلوك النظام الإيراني.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية اعتدت إيران على 6 ناقلات نفط منها اثنتان في بحر عمان، و4 في المياه الإقليمية لدولة الإمارات الشقيقة، كما أسقطت طائرة أمريكية دون طيار.
وفي وقت لاحق اليوم أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصدر أمره بوقف الضربة العسكرية على إيران قبل 10 دقائق من تنفيذها، وقال ترامب: أوقفت الهجوم على إيران؛ لأن الردّ لن يكون متناسبًا مع إسقاط طائرة مسيرة بدون طيار.
ولفت ترامب إلى أن استهداف الأهداف الثلاثة كان سيودي بحياة 150 شخصًا الأمر الذي دفعه لوقف العملية في الدقائق الأخيرة.
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