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صورة وتعليق.. نحو مُهمة الواجِب حلّقنا لغاية مجد الوطن دافعنا
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت وزارة الدفاع صورة لطائرة ضمن سلاح الطيران السعودي، معلقةً عليها بكلمات “نحو مُهمة الواجِب حلّقنا لغاية مجد الوطن دافعنا”.
وفي وقت سابق، حل الجيش السعودي في المرتبة الثانية عربيًّا بعد الجيش المصري وفق تصنيف مؤسسة global fire power المختص بالشؤون العسكرية لعام 2019.
واعتمد التصنيف الذي أجراه الموقع على العديد من العوامل، أبرزها العدد الإجمالي للأسلحة المتاحة وتنوع السلاح وحداثته والميزانية الدفاعية للدولة وعدد جنودها وتضاريسها الطبيعية التي تلعب دورًا دفاعيًّا في كثير من الأحيان كالجبال والأنهار.
وجاء الجيش الجزائري في المركز الثالث فيما حل الجيش القطري في المرتبة الأخيرة عربيًّا.
وارتفع ترتيب الجيش الإماراتي؛ حيث حل في المرتبة السابعة، كما صعد الجيش الكويتي إلى المركز الرابع عشر.
وعلى المستوى الدولي جاء الجيش المصري في المركز الثاني والجيش السعودي في المركز الـ25، فيما حل الجيش الجزائري في المركز الـ27.
وجاء الجيش القطري في المرتبة 106 على مستوى العالم متفوقًا على غانا وموزمبيق.
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