شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان وترمب ناقشا التهديدات الإيرانية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - «أ ف ب» (واشنطن)كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحثا اليوم (الجمعة) «التهديد» الذي تمثله إيران، وذلك بعد تراجع واشنطن في اللحظات الأخيرة عن شن ضربات ضد طهران.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس ترمب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ناقشا دور المملكة العربية السعودية الكبير في ضمان استقرار الشرق الأوسط وسوق النفط العالمية. كما بحثا التهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي للنظام الإيراني".
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