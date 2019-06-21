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الأمير محمد بن سلمان وترمب ناقشا التهديدات الإيرانية

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جدة - خالد شويل - «أ ف ب» (واشنطن)

كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحثا اليوم (الجمعة) «التهديد» الذي تمثله إيران، وذلك بعد تراجع واشنطن في اللحظات الأخيرة عن شن ضربات ضد طهران.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس ترمب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ناقشا دور المملكة العربية الكبير في ضمان استقرار الشرق الأوسط وسوق النفط العالمية. كما بحثا التهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي للنظام الإيراني".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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