رئيس وزراء جورجيا يستقبل وزير الخارجية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل استقبل رئيس وزراء جمهورية جورجيا ماموكا باختادز، بالمقر الرئاسي بالعاصمة تبليسي أمس، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف والوفد المرافق له، الذي يزور جورجيا حاليا.

وعقدت جلسة مباحثات جرى خلالها تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، والتأكيد على ما يجمع البلدين من روابط توافقهما في عدد من القضايا، منها محاربة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والاستقرار ودعم الأمن والسلم الدوليين.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام القين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا عبدالله المطيري، ومدير عام الإدارة الأوروبية السفير معن الحافظ.

كما التقى العساف أمس وزير خارجية جورجيا ديفيد زالكالياني، وذلك بمقر وزارة الخارجية الجورجية.

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وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في عدد من المجالات.

وألقى العساف كلمة للصحفيين والإعلاميين أبدى خلالها اهتمام المملكة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، في الجوانب الاقتصادية والسياحية.

من جانبه رحب وزير خارجية جورجيا بالوزير العساف والوفد المرافق له، وعبر عن اهتمام حكومة بلاده بتطوير العلاقات بين البلدين في جوانب عدة.

كما بحث وزير الخارجية، بمقر البرلمان الجورجي، مع نائب رئيس البرلمان في جورجيا فولسكي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون في مجالات الدبلوماسية البرلمانية والتأكيد على الروابط التي تجمع بين البلدين.