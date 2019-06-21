نائب وزير الدفاع يبحث مع مسؤول أمريكي الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أمس مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

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وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض العقوبات الصارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة.

كما نوقشت الهجمات الإيرانية الأخيرة على المملكة ومن ضمنها دعم الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن بإرسال الطائرات المسيرة والصواريخ على مرافق مدنية حساسة، وكذلك الهجمات الأخيرة على ناقلتي النفط في خليج عمان.

وبحث الجانبان آخر المستجدات في اليمن، خاصة ما تقوم به إيران من نشر إرهابها ونظامها العدائي متخذة اليمن مركزا رئيسا لذلك.