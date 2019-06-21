لجنة شورية تناقش معوقات القطاع الخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل اجتماعا بحضور رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية الدكتور سليمان العييري لمناقشة أبرز المستجدات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص.

وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من الآراء والاقتراحات والتساؤلات للجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف التجارية حول المعوقات وسبل تجاوزها، بما يرتقي بالخدمات التي يقدمها القطاع الخاص.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية التجارية.

وفي ذات السياق اجتمعت اللجنة المالية بالمجلس برئاسة نائب رئيس اللجنة إبراهيم المفلح مع ممثلين من الهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439 / 1440.

وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من المقترحات والاستفسارات والآراء حول أداء الهيئة. حضر الاجتماع عدد من الوكلاء والمسؤولين بالهيئة العامة للزكاة والدخل.

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من ناحية أخرى زار وفد من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله الجامعة مديرها الدكتور عبدالرحمن اليوبي، وعميد كلية الدراسات البحرية الدكتور هتان تمراز.

وعقد الوفد اجتماعا مع مدير الجامعة وعميد كلية الدراسات البحرية، حيث نوقش خلاله عدد من الموضوعات في مجال الدراسات البحرية، وأبدى الوفد تساؤلات عدة واقتراحات للرقي بمخرجات الكليات البحرية، بحضور عدد من المتدربين.

كما تجول الوفد على أرجاء الكلية واطلع على الإمكانات والتقنيات المستخدمة في الكلية وأجهزة المحاكاة للتدريب على المحاكاة البحرية، وقيادة السفن، والبحث والإنقاذ، والممرات والمضائق البحرية، وإطفاء الحرائق، كما تجول على الرصيف البحري للتدريب التطبيقي، والورشة الهندسية البحرية.

وأوضح رئيس اللجنة أن كلية الدراسات البحرية بالجامعة تشكل رافدا للمجتمع والأمن الوطني، وصناعة النقل البحري.

‏وأضاف «بدأنا نرى مخرجات هذه الكلية في الكوادر الوطنية الذين يعملون في المجال البحري، كما أنها ستسد النقص الحاصل في الكادر البحري السعودي المدرب»، مشيرا إلى أن الكلية تعد مكملة لصناعة النقل البحري. وأشاد بالتراخيص العالمية التي حصلت عليها الكلية والاعتراف بها عالميا، منوها بتنوع التخصصات فيها، وحصول طلابها على وظائف أثناء دراستهم، والاعتماد على أبناء الوطن في قيادة السفن والناقلات البحرية الكبيرة.

‏وبين أن المجلس يناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالنقل البحري والموانئ، كما يناقش التقارير السنوية لوزارة التعليم والجامعات السعودية، مؤكدا أن الزيارة ستكون مكملة لدعم هذه الكلية الواعدة للمساهمة في تفعيل النقل البحري.