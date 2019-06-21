جدة تسجل 50 درجة مئوية.. وتوقعات بصيف ساخن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

سجلت محطة الأرصاد الأتوماتيكية بجنوب جدة أمس 50 درجة مئوية، وهذه الدرجة لم تسجلها في الصيف منذ 4 سنوات، ولم تسجلها في يونيو تحديدا منذ 9 سنوات، وذلك بحسب نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور أيمن غلام لـ »مكة«.

وأوضح غلام أن جدة ارتفاع درجات الحرارة سجلت أمس، وسط توقعات أن تشهد انخفاضا غدا وارتفاعا في أيام مقبلة خلال أشهر الصيف الذي بدأ فعليا في المملكة منذ الأول من يونيو الحالي ويستمر حتى نهاية أغسطس.

وبين أن سبب ارتفاع درجة الحرارة يعود إلى الرياح الشرقية بسبب المنخفض الموسمي، فكلما كانت الرياح شرقية زادت درجة الحرارة.

ولفت إلى أن هذه الدرجة لا تعد الأعلى تاريخيا على جدة، فقد سجلت في يونيو 2010 درجة حرارة بلغت 52 في الظل، وسجلت في 2015 درجة حرارة بلغت 50 في الظل أيضا.

وطبقا لما أكده خبراء للصحيفة فإن درجة الحرارة في الظل تختلف عنها تحت أشعة الشمس بحسب المؤثرات، مثل الرطوبة والاسفلت، وقد تصل إلى أعلى من درجة الحرارة المرصودة بأربع إلى خمس درجات.

من جانبه قال المتحدث الرسمي للأرصاد حسين القحطاني إن هذه المعلومات صحيحة، حيث سجلت الـ12 ظهرا في مرصد مطار جدة 48 والمحطة الأتوماتكية بمبنى الهيئة في جدة 49 درجة، فيما سجل مرصد مطار المدينة 42 درجة، ومرصد مطار ينبع 43 درجة، ومرصد عرفة 47 درجة.

وتوقع القحطاني طقسا حارا إلى شديد الحرارة مصحوبا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها. كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال ووسط وشرق المملكة، في حين يتوقع أن تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الباحة.

وحول تسجيل البعض درجات حرارة أعلى من التي رصدتها الهيئة ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي أفاد بأنها تسجيلات غير دقيقة وتحت مؤثرات لا يمكن القياس عليها بشكل دقيق قد تكون في منطقة رطوبة أو ارتفاع درجة حرارة المكان أو السيارة.

درجة الحرارة في الظل الـ 2:00 مساء

مرصد مطار جدة 48

مرصد مطار المدينة 42

مرصد مطار ينبع 43

مرصد عرفة 47

أجهزة الرصد بمبنى الهيئة في الظل 49.1

الراصد البشري في مطار الملك عبدالعزيز بجدة في الظل 48

أعلى درجات حرارة مسجلة في تاريخ جدة

2010

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52 درجة في الظل

2015

50 درجة في الظل

2019

50 درجة في الظل

التوقعات الشهرية لدرجات الحرارة السطحية

يونيو:

احتمالية أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل لمعظم دول الخليج العربي، وخاصة غرب وجنوب غرب المملكة وارتفاع عن المعدل العام

يوليو:

استمرار احتمالية أن تكون معدلات درجات الحرارة مرتفعة وتزداد عن المعدل وتبلغ أقصاها جنوب سلطنة عمان

أغسطس:

ارتفاع معدل درجات الحرارة بمعظم دول الخليج وتزداد في القطاع الغربي للمملكة وتصل أعلى درجة جنوب سلطنة عمان