جسور مشاة لخدمة الحجاج العائدين من الجمرات إلى المخيمات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

تعكف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على تنفيذ مشروع إنشاء جسور للمشاة موازية لجسر الملك عبدالله، إضافة إلى أربعة منحدرات لربط هذه الجسور مع المخيمات والطرق الواقعة غرب جسر الملك عبدالله، وذلك لخدمة الحجاج العائدين من الجمرات إلى مخيماتهم بمنى، وفقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة.

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وأشارت المعلومات إلى أن المشروع سيجري تنفيذه على مرحلتين، الأولى تنفيذ الجسر حتى طريق 204 شمالا، والثانية تنفيذ المنحدرات الرابطة مع طريق 50 بشارع الملك فيصل وشارع 202 وشارع 204.

ويهدف المشروع الجاري تنفيذه إلى فصل حركة المشاة عن المركبات، في المقابل أغلقت إدارة مرور العاصمة المقدسة بالتعاون مع الهيئة جسر الملك عبدالله لصالح مشروع إنشاء جسور المشاة، حيث جرى تحويل الطريق للقادمين من العزيزية باتجاه الشرائع وطريق السيل يمينا إلى طريق الملك عبدالعزيز ومنه إلى جسر الملك فيصل، ومن ثم الاتجاه إلى طريق الشرائع- الطائف- السيل، فيما جرى تحويل القادمين من الشرائع الراغبين في الاتجاه إلى العزيزية باتجاه جسر الملك فيصل ومن ثم الاتجاه إلى العزيزية.

عن مشروع جسور المشاة: