الفنون البصرية تخطف الأضواء في موسم جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت جمعية الثقافة والفنون بمحافظة جدة أمس الأول، ضمن فعاليات موسم جدة تحت شعار «بحر وثقافة» معرض الفنون البصرية الأول الذي يشارك فيه نخبة من الفنانين التشكيليين والفوتوجرافيين، واحتفال «جدة منارة الثقافة والفنون»، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي بحضور مدير عام فرع وزارة الإعلام وليد بافقيه، ووكيل أمين جدة للاستثمار وخدمة المجتمع المهندس محمد الغامدي ومدير الجمعية محمد آل صبيح وعدد من المهتمين بالحركة الثقافية والأدبية.

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وحظي المعرض بمشاركة رواد الفنون البصرية، بما فيها الخط العربي، والنحت والمجسمات والرسم والتصوير الفوتوجرافي، مما يزيد مدينة جدة تألقا وبهاء في أحضان التراث والحضارة التي تختزنها هذه المدينة عبر سجلها التاريخي، مجسدا المعرض الذي يأتي ضمن فعاليات الموسم عبر 150 فعالية محلية وعالمية.

فيما رسخ احتفال «جدة منارة الثقافة والفنون» الشراكة المجتمعية بين جمعية الثقافة والفنون بالمحافظة والأمانة وسط استحسان الحضور، حيث تعبر هذه المبادرة عن دعم الحركة الفنية والثقافية، وتحفيز المبدعين من الفنانين والمثقفين الذين يقدمون أعمالا تسلط الضوء على ما تتمتع به جدة من مكانة سياحية وثقافية محليا وعالميا، بدليل إدراج المنطقة التاريخية بالمحافظة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، التي تتباهى بعجائبها وسحرها التاريخي في وسط جدة ناشرة عبق الماضي.

برنامج حفل «جدة منارة الثقافة والفنون»