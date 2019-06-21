7.6 ملايين تأشيرة عمرة خلال 10 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصدرت وزارة الحج والعمرة 7,667,529 تأشيرة عمرة حتى 17 شوال الحالي، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 7,442,756 معتمرا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 271,409 معتمرين، منهم 146,807 في مكة، بينما يوجد 124,602 في المدينة، فيما سجلت مغادرة 7,171,347 معتمرا بعد أن أداء المناسك.
جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الذي أطلقته الوزارة مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض التأشيرات الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أعداد المغادرين.
وصول المعتمرين
- 6,597,471 جوا
- 709,914 برا
- 135,371 بحرا
أكثر الجنسيات قدوما
- الباكستانية 1,674,606
- الإندونيسية 974,650
- الهندية 652,322
- المصرية 541,951
- الجزائرية 365,754
- اليمنية 339,493
- التركية 328,076
- العراقية 279,902
- الماليزية 279,902
- السودانية 216,537
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