حفل غنائي ضمن حفلات السعودية بعرعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عرعر نظمت الهيئة العامة للترفيه أمس الأول حفلا غنائيا ضمن فعاليات «موسم السعودية» للفنانين رابح صقر وعائض في ساحة الاحتفالات بحي الرفاع بمدينة عرعر. وشهد الحفل حضورا لافتا من الجمهور وسط تنظيم عالي المستوى. واستمرت حفلات السعودية بعرعر حتى أمس، حيث أقيم حفل للفنان عبادي الجوهر والفنان خالد عبدالرحمن في ساحة الاحتفالات بحي الرفاع. يذكر أن موسم السعودية انطلق منذ أشهر، وهو عبارة عن جولات غنائية وفنية تشمل جميع محافظات المملكة.



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