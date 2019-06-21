5.8 مليارات لتطوير المنظومة المائية والبيئية بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قاربت شركة المياه الوطنية على إنهاء الإجراءات اللازمة للبدء في مشاريع تحسين جودة مياه الشرب بالشرقية بقيمة 3.3 مليارات ريال، إضافة إلى تنفيذها 114 مشروعا للخدمات المائية والبيئية بتكلفة 2.5 مليار ريال. وتفقد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد الموكلي المشاريع التي تنفذها الإدارة العامة لخدمات المياه بالشرقية، مطلعا على عرض شمل الجهود المبذولة خلال العاميين الماضيين لبرنامج تحسين جودة مياه الشرب في المنطقة.

وتشمل مشروعات المياه تطوير محطات تنقية المياه وإنشاء شبكات لخدمات المياه والصرف الصحي وإنشاء خزانات ومحطات للضخ وأخرى للرفع وخطوط للطرد، إضافة إلى مشاريع للتوصيلات المنزلية لربط العملاء بالخدمات المائية والبيئية. وبينت الشركة أن منظومة العمل على مشروع التحول الرقمي لنظام خدمات العملاء والفوترة باتت في مراحل متقدمة من الإنجاز بالشرقية بعد تدشينه قبل عدة أشهر في منطقة جازان، حيث سيسهم وبشكل ملحوظ في تقديم العديد من الخدمات للمشتركين بسهولة ويسر عبر الموقع الالكتروني الخاص به، والذي يتيح في الوقت ذاته الاطلاع على كافة البيانات الخاصة بهم.

وذكرت الشركة أن الاستفادة من إنتاج محطات المعالجة الثلاثية في المنطقة الشرقية أحد أهم الأوليات بالتعاون مع المؤسسة العامة للري، حيث يتم رفع معدلات الضخ تدريجيا من محطة المعالجة الثلاثية بمحافظة الخبر إلى المؤسسة بالأحساء إلى جانب ما تنتجه محطة المعالجة الثلاثية بالأحساء؛ للاستفادة من المياه التي يتم معالجتها وفقا للمعدلات العالمية المعمول بها في ري المزروعات بدلا من استنزاف المياه الجوفية.