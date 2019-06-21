ثقافة مسنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل استضافت المكتبة العامة بالدمام ضمن مشاركتها في فعاليات اليوم العالمي للتوعية بشأن الإساءة لكبار السن، مجموعة من آباء دار الرعاية الاجتماعية بالدمام، الذين اطلعوا على الكتب بطريقة «برايل» للمكفوفين، وشاهدوا قسم الكتب الحديثة، إضافة إلى ركن الكتب القديمة والنادرة التي ترجع إلى 100 عام، وقاعة الكتب الأجنبية وقسم الفهرسة والتصنيف والمركز الإعلامي وقاعة الأنشطة والمسرح.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.