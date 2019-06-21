تبادل خبرات بين الجامعات البريطانية والسعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أكد الملحق الثقافي في سفارة السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز المقوشي أهمية خروج الأبحاث والاكتشافات العلمية وبراءة الاختراعات التي يقوم بها طلبة وطالبات سعوديون من المراكز البحثية بالجامعات إلى واقع محسوس، ولتصبح منتجات تنفع الوطن وتقدمه علميا وصناعيا وتنمويا، بما يحقق أهداف قيادتنا الرشيدة في رؤية المملكة 2030، وينفع بها العالم أجمع.

وأشار إلى أن الباحثين السعوديين حققوا إنجازات واكتشافات علمية مميزة في مجال تخصصاتهم، وأنهم يحظون بترحيب وقبول واسع في الجامعات البريطانية نظير جديتهم بالأبحاث والتحصيل العلمي وقدراتهم على تحقيق التفوق في مختلف التخصصات العلمية الدقيقة، مثل تقنيات النانو والذكاء الصناعي والهندسة والطب والبرمجة وغيرها من التخصصات المهمة.

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جاء ذلك في اللقاء الذي جمع الملحق الثقافي مع الطلبة والطالبات السعوديين الدارسين في جامعات ومعاهد مقاطعة ساسيكس خلال الحفل الذي أقامه نادي الطلبة السعودي في برايتون. والتقى الملحق الثقافي أثناء الزيارة بمدير جامعة ساسيكس البروفيسور ستيفن شوت ومسؤولي الجامعة لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الجامعة والجامعات السعودية.

وبحث المقوشي مع مدير جامعة ساسيكس تبادل الخبرات بين الجامعات السعودية وخاصة الناشئة مع جامعة ساسيكس والجامعات البريطانية الأخرى.

وتجول الملحق الثقافي والوفد المرافق في معامل ومختبرات النانو في جامعة ساسيكس واستمع إلى شرح من المبتعث عبدالله الحاني عن مشروع بحثه في تقنية النانو في مجال الطاقة المتجددة.