«جازان تبتهج» تخصص ركنا للكشف الطبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تتواصل فعاليات «جازان تبتهج» التابعة لجمعية رواد التطوعية بمنطقة جازان، والمقامة حاليا بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان. وأوضحت المشرفة على الفعالية الدكتورة أثير جوهري أن الفعاليات تتضمن عددا من البرامج والأنشطة التوعوية والترفيهية والثقافية والعروض الفنية والشعبية، إلى جانب الألعاب الترفيهية للأطفال والكلمات والأركان التوعوية وركن للكشف الطبي وتحاليل الدم، وحقوق الإنسان ومعرض للكتاب.



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