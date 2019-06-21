القبض على المتهم في حادثة الاصطدام المتعمد بجازان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جيزان قبضت شرطة منطقة جازان على جان تعمد صدم مقيم هندي أثناء محاولته إنهاء مشاجرة بين مواطن وعامل بقالة بعد تحديد هوية الجاني. وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان في بيان أمس أنه وبالإشارة إلى ما جرى تداوله الخميس 1440/10/17 هـ عن تعرض مقيم من الجنسية الهندية لحادث اصطدام متعمد بمركبة أثناء محاولته إنهاء مشاجرة بين مقيم يعمل في بقالة ومواطن استولى على بضاعة منها دون دفع قيمتها، أسفرت إجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية الجاني، وهو مواطن بالعقد الثاني من عمره ومطلوب في قضايا عدة من بينها قضية صدم وهروب بمنطقة عسير، حيث جرى القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



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