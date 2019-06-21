إعلان الدفعة الأولى من مقبولي جامعة الإمام في الدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أمس، عن الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1440/ 1441.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله آل مريح، أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الأولى سرعة استكمال إجراءات القبول الكترونيا، وذلك عبر بوابة القبول الالكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ(الطالب، الطالبة)، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة «تحقق من حالة الطلب» مع استكمال المعلومات المطلوبة، ومن ثم طباعة إشعار القبول قبل الـ12 ظهر الاثنين المقبل، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.

وأكد أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الالكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق ملفاتهم تلقائيا.