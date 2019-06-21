انحراف حافلة يقتل 44 من ركابها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيودلهي
قالت الشرطة الهندية أمس «إن عدد ضحايا حادث سقوط حافلة في واد بولاية هيماشال براديش الجبلية، شمال البلاد، ارتفع إلى 44 قتيلا».
وكانت حافلة مكتظة بالركاب انحرفت عن الطريق وسقطت في واد يبلغ عمقه نحو 150 مترا في منطقة بانجار بمقاطعة كولو.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن العديد من الركاب اعتلوا ظهر الحافلة، ولكن الشرطة نفت ذلك.
وقال ضابط الشرطة راج كومار شانديل «إنه كان بين الضحايا العديد من النساء والأطفال في طريق العودة من العمل أو من المدرسة، مضيفا أن هناك 32 مصابا ما زالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات». وأكدت الشرطة أن الحافلة كانت مزدحمة بالركاب، وأن الحمولة كانت زائدة.
وكانت التحقيقات الأولية رجحت أن يكون سبب الحادث إهمال السائق وتهوره، حيث لم يتمكن من السيطرة على الحافلة في أحد المنحنيات الجبلية.
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