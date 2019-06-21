المضيفون يلغون 100 رحلة في تايوان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تايبيه

دخل إضراب أطقم المضيفين في شركة طيران «إيفا إير» التايوانية أمس يومه الثاني، مما أدى إلى إلغاء 100 رحلة طيران من تايوان وإليها.

Advertisements

ويشمل الإضراب الذي يشارك فيه قرابة 1000 موظف، نحو نصف الطاقة الاستيعابية اليومية للشركة.

وتتضمن الوجهات التي تأثرت بإلغاء الرحلات مدنا في أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا وبقاعا أخرى. وأوصت إدارة «إيفا إير» وهي إحدى أكبر شركتي طيران في تايوان، المسافرين بمتابعة آخر تطورات الإضراب ومواعيد الرحلات عبر الموقع الالكتروني للشركة.

وقالت عضو نقابة العاملين بـ «إيفا إير» شاو شي - هوان، إن الإضراب قد يكون طويل الأجل في ظل عدم استجابة الشركة للمطالب بشأن البدلات اليومية وبعض النقاط الأخرى الخاصة بالنزاع.