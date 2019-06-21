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فرنسا تطلق قمرين صناعيين للاتصالات من أمريكا

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت شركة «أريان سبيس» الأوروبية المزودة لخدمة إطلاق الصواريخ الناقلة للأقمار الصناعية صاروخ «أريان 5» إلى الفضاء في ساعة متأخرة وعلى متنه قمران صناعيان للاتصالات.

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وذكرت الشركة في بيان أن هذه هي ثاني عملية إطلاق تنفذها خلال هذا العام من ميناء كورو الفضائي في جيانا، وهي أراض فرنسية بأمريكا الجنوبية.

وتخطط «أريان سبيس» لتنفيذ 12 عملية إطلاق من كورو خلال العام الحالي، بما في ذلك نحو خمسة صواريخ «أريان 5» وثلاثة «سويوز» وأربعة صواريخ «فيجا».

وكانت الشركة نفذت 11 عملية إطلاق في 2018 بمجمل 21 قمرا اصطناعيا في المدار، من بينها 13 قمرا لعملاء تجاريين، وثمانية لهيئات عامة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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