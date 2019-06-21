تصنيع أول طائرة لاسلكية لتوطين الصناعة الرياضية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث فريقا عمل من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية «تحكم» ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تصنيع طائرة لاسلكية بهدف توطين الصناعة الرياضية، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 في تفعيل التعاون بين الجهات الحكومية، وذلك في مقر المدينة بالرياض.

وناقش الاجتماع التصميم الهيكلي للطائرة والمواد المصنعة بها تفعيلا للاتفاقية التي وقعها الاتحاد مع المدينة سابقا في مجالات عدة، منها خط إنتاج الطائرات، حيث نوقش التصميم الأولي للطائرة وفق عمليات حسابية ومعايير عالمية للطائرات الرياضية من هذا النوع، والمواد التي ستصنع منها تمهيدا للشروع في تصنيع أول طائرة رياضية في المملكة، إذ ستتواصل الاجتماعات بين الجانبين للتنسيق في هذا المشروع الذي سيفتح آفاقا أوسع لتوطين الصناعة كأحد أهم العوامل لدعم وتنويع الاقتصاد السعودي.