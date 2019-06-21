اليابان تتصدى لمقاتلتين روسيتين انتهكتا مجالها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو

أعلنت اليابان أن طائرتين حربيتين روسيتين انتهكتا مجالها الجوي، مما دفع مقاتلات يابانية إلى التصدي لهما.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن الطائرتين العسكريتين (تو95-) اقتربتا من جزر في جنوب اليابان، بما في ذلك جزيرة كيوشو من ناحية الشمال ثم توجهتا شمالا نحو البر الرئيس لليابان وحلقتا فوق المحيط الهادئ صباح الخميس.

وقالت الوزارة «إن واحدة من الطائرتين انتهكت المجال الجوي مرتين فوق جزر دايتو قرب أوكيناوا وبالقرب من جزيرة هاتشيجو جنوبي طوكيو».