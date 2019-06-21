الرئيس الموريتاني: قطع العلاقات مع قطر وسام شرف لي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبدالعزيز »إن بلاده قطعت علاقاتها مع قطر، وهذا وسام شرف لي عظيم«.

وأوضح ولد عبدالعزيز في مؤتمر صحفي عقده أمس أن بلاده قطعت أيضا علاقاتها مع إسرائيل ولا تخشى ولا تتبع أحدا، موضحا أن بلاده حين وجدت أول فرصة لقطع العلاقات مع قطر فعلت ذلك «لقاء ما تقوم به من تحطيم للدول العربية وتمويل ورعاية للإرهاب في أوروبا».

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وقال «إن قطر ساهمت في تدمير تونس وليبيا وسوريا واليمن، كل هذا باسم الديمقراطية والحرية، في حين لا توجد حرية أو ديمقراطية في قطر».

وأضاف أن «بلاده لم تتأثر بأي أحد في قرارها ولم تقلد أحدا، مشيرا إلى أنه قطع العلاقات مع قطر وفق قناعته الشخصية».

وكانت موريتانيا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو 2017، وبررت الخارجية الموريتانية آنذاك قرارها بسبب ما قالت «إنه تماد قطر في سياسة دعم التنظيمات الإرهابية وترويج الأفكار المتطرفة».