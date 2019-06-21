السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - إدلب ارتفعت حصيلة قتلى الغارات الجوية التي شنتها قوات النظام السوري على منطقة المسطومة بريف إدلب الجنوبي في سوريا أمس الأول إلى 25 شخصا بينهم 8 أطفال. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن عدد القتلى لا يزال مرشحا للارتفاع لوجود عشرات الجرحى ضمن مناطق متفرقة تعرضت للقصف الجوي في ريفي إدلب وحماة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غارات النظام السوري تقتل 25 في ريف إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.