السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كوالالمبور أعلنت وكالة مكافحة الفساد الماليزية أمس أنها بدأت في اتخاذ إجراءات إقامة دعوى قضائية لاستعادة 65 مليون دولار اختلسها رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق من صندوق استثمار (1 ماليزيا ديفيلوبمينت بيرهاد). وقالت رئيسة لجنة مكافحة الفساد الماليزية لطيفة كويا «إن اللجنة قدمت طلب مصادرة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال لمصادرة ممتلكات وأموال جرى تبديدها أو اختلاسها من صندوق ماليزيا 1». يشار إلى أن «ماليزيا 1» موضع تحقيق عابر للحدود يتضمن دولا عدة، بينها سنغافورة وسويسرا وهونج كونج، على خلفية شبهات قيام مسؤولين كبار في ماليزيا باختلاس أكثر من 5ر4 مليارات دولار.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماليزيا تقاضي رئيس وزرائها السابق بتهمة الاختلاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.