السعودية اليوم / قوات الاحتلال تقمع مسيرة نعلين الأسبوعية وتصيب العشرات بالاختناق



رام الله 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق.

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في رام الله ، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

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19:21ت م

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