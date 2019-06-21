السعودية اليوم / وزيرة الداخلية اللبنانية تبحث مكافحة الجرائم مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب



بيروت 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واس

استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية ريا الحسن، في بيروت اليوم، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد علي كومان.

وجرى خلال اللقاء البحث في ضرورة التنسيق في عدد من الموضوعات الأمنية ومكافحة الجرائم على الساحة العربية.

// انتهى //

18:36ت م

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