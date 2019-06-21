السعودية اليوم / كشف مخبأ يحتوي على 87 قذيفة هاون وقاعدتي إطلاق صواريخ بالجنوب الجزائري



الجزائر 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واس

كشف الجيش الجزائري قرب الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بمحافظة أدرار في جنوب الجزائر، مخبأ للأسلحة والذخيرة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية بأن المخبأ يحتوي على بندقية رشاشة ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف, بالإضافة إلى بندقية، ومنصتي إطلاق صواريخ عيار 107 ملم، و 87 قذيفة هاون عيار 82 ملم، و 06 قذائف آر.بي.جي، وكمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات تقدر بـ2496 طلقة.

وأشار المصدر ذاته، إلى تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين وسبع قنابل محلية الصنع وأغراض أخرى، ببلدة لارباع بمحافظة باتنة في شرق البلاد.

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18:34ت م

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