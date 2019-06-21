فيديو.. توقعات الإعلاميين الأفارقة لشكل المنافسة في كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا مساء الجمعة، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة. وتحمِّل الجماهير آمالا عريضة على منتخباتهم من أجل تقديم مستويات جيدة والمنافسة على اللقب. وترصد العين الرياضية آراء الإعلاميين العرف والأفارقة الحاضرين لمتابعة البطولة، بشأن شكل المنافسة المنتظر خلال هذه النسخة.

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